Berrettini non si ferma più, trionfa anche a Kitzbuhel

Terzo titolo stagionale per Matteo Berettini. Dopo Marrakech e Gstaad, Matteo Berrettini ha vinto il titolo nel Generali Open (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) che si è concluso sulla terra rossa del Tennis Club di Kitzbuhel, in Austria. Il romano, 28 anni, n.50 ATP, reduce dal trofeo bis a Gstaad di domenica scorsa, ha superato in finale il mancino francese Hugo Gaston, n.91 del ranking, in due set con il punteggio di 7-5 6-3, maturato in un’ora e 22 minuti di gioco. Per Berrettini è la decima vittoria di fila senza concedere un set agli avversari.