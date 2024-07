Tennis, Matteo Berrettini ha raggiunto la finale dell’Austrian Open

Matteo Berrettini ha raggiunto la finale dell’Austrian Open, torneo Atp 250 sulla terra rossa di Kitzbuhel. In semifinale il romano ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann (n.116 del ranking) in due set, con un doppio 6-4, dopo un’ora e mezza di gioco. In finale (la quarta stagionale per Berrettini dopo Marrakech, Stoccarda e Gstaad) affronterà il vincente della sfida tra il francese Hugo Gaston e l’argentino Facundo Diaz Acosta.

«Penso di aver giocato molto bene - ha commentato il tennista romano -. Ho dovuto sistemare un po' di cose nel mio servizio nel corso del primo set e poi tutto è andato per il meglio. Sono contento di aver raggiunto un’altra finale. Spero di poter fare bene anche domani. Ogni giorno mi sembra di avere sempre più energie, anche grazie al sostegno di questo splendido pubblico. Dedico questa vittoria a mia nonna, scomparsa da pochi giorni. Ora mi riposerò, poi mi farò trovare pronto per il match di domani».