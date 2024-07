Fognini supera il primo turno a Wimbledon, Arnaldi esce di scena

Fabio Fognini ha superato il primo turno a Wimbledon battendo il 20enne francese Luca Van Assche, numero 104 del ranking e arrivato dalle qualificazioni come lucky loser. Il 37enne ligure, numero 94 del mondo, si è imposto in tre set, 6-1, 6-3, 7-5, in poco più di due ore di gioco.

Fognini al secondo turno troverà il norvegese Casper Ruud che ha superato in tre set, 7-6 (2), 6-4, 6-4, l’australiano Alex Bolt.

Matteo Arnaldi è uscito di scena al debutto dal torneo di singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam cominciata oggi sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il 23enne ligure, numero 35 del mondo, ha ceduto di fronte allo statunitense Frances Tiafoe, 29 del ranking Atp e del seeding, col punteggio di 6-7 (5) 2-6 6-1 6-3 6-3. Dopo un buon inizio di match l’azzurro ha subito il ritorno di Tiafoe, che ha cambiato il suo tennis, anticipando molto di più, togliendo così campo e ritmo ad Arnaldi.