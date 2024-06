La prima volta di Sinner sull'erba, vince Halle e adesso scommette su Wimbledon: «Non vedo l’ora»

Si colora di azzurro l’erba del torneo di Halle, grazie ai successi di Jannik Sinner sul polacco Hubert Hurkacz e del duo Bolelli-Vavassori nel doppio, a scapito dei tennisti di casa Tim Puetz e Kewin Krawietz. Ad una tripletta che avrebbe reso indimenticabile la già splendida domenica del tennis italiano è mancato solo l’apporto di Lorenzo Musetti, battuto 6-1, 7-6 (10/8) al Queen’s dallo statunitense Tommy Paul. Il numero 1 del mondo ha superato Hurkacz, 27 anni, amico e compagno di doppio, oltre quello che dicono i due set, entrambi terminati al tie-break. Per Sinner era la prima finale su questo tipo di superficie e si è imposto in un’ora e 49 minuti sul numero 9 del ranking Atp, vincitore dell’edizione 2022. «Non vedo l’ora di giocare a Wimbledon, anche se non mi piace dire che sono il favorito, ma tra i favoriti», le prime parole dell’azzurro, che dal campo ha avuto un pensiero per la fidanzata Anna Kalinskaya, sconfitta in finale a Berlino. «Le dedico questo trofeo, ha perso la sua finale con 5 match point... Mi dispiace tanto per lei».

Il bilancio del bellissimo 2024 di Sinner, nel quale ha già raccolto quattro trofei, è invece ora di 38 successi a fronte di tre soli ko: gli unici capaci di battere l’altoatesino sono stati Carlos Alcaraz, in semifinale sia ad Indian Wells che a Parigi, e Stefanos Tsitsipas, in semifinale a Montecarlo. «Sapevo che dovevo servire bene, e quando mi è riuscito anche con la seconda ne ho tratto vantaggio. In generale, ho cercato di giocare bene nei momenti importanti. Aver vinto il mio primo torneo sull’erba è una bella sensazione», ha commentato Sinner nel centrale di Halle, dove lo scorso anno era stato costretto al ritiro nei quarti contro Bublik e prima di lui nessun italiano aveva mai trionfato. «Ora c’è Wimbledon (dal primo al 14 luglio, ndr) e non vedo l’ora. L’anno scorso sono arrivato in semifinale - ha proseguito -. Stavolta vedremo, ma di sicuro avrò più fiducia su questa superficie. Lì l’erba è un po’ diversa, però avrò una settimana per prepararmi. Non sarò il favorito assoluto, ma uno dei candidati alla vittoria».