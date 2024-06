Egonu sale in cattedra e fa volare la Nazionale di Velasco: l'Italvolley femminile si riscopre vincente

Con Julio Velasco e una Paola Egonu (nella foto) ritrovata, l’Italvolley femminile si riscopre vincente. Le azzurre battono il Giappone 3-1 (25-17, 25-17, 21-25, 25-20) e conquistano la seconda Nations League della loro storia. A due anni dall’impresa di Ankara, capitan Danesi e compagne hanno trionfato al PalaHuamark di Bangkok, superando il Giappone in un match in cui hanno sfoderato il meglio del loro repertorio. Efficace in muro difesa, precisa al servizio e sostanzialmente perfetta in attacco, l’Italia ha coronato nel migliore dei modi un percorso di costante crescita globale iniziato il 15 maggio ad Antalya (3 vittorie e 1 sconfitta), proseguito a Macao (3 vittorie e 1 sconfitta) e Fukuoka (4 vittorie), e concluso, in maniera trionfale, a Bangkok (1 set perso). Per il neo ct Julio Velasco si tratta di un nuovo successo da aggiungere alle 5 World League conquistate negli anni Novanta alla guida della nazionale maschile, risultato suggellato anche dal primato assoluto nel ranking mondiale.

«Credo che la squadra sia migliorata partita dopo partita - è l’analisi di Velasco - grazie all’ottimo lavoro svolto insieme allo staff e a tutti quelli che hanno contribuito a questo successo. Poi nel contesto generale ci sono delle individualità che hanno fatto molto bene perché al gioco di squadra nel quale ognuno sa quello che deve fare con ordine e intensità, c’è l’apporto individuale a fare la differenza». «A muro - commenta ancora il ct - siamo stati molto bravi, così come in attacco ed in ricezione. Al servizio poi credo che abbiamo fatto un torneo eccezionale, battendo in modo molto aggressivo ma sbagliando poco. Dal punto di vista individuale Paola Egonu ha fatto molto bene, così come sono cresciute tantissimo Sylla, Orro, Degradi e Bosetti che nonostante un problemino fisico rimediato la scorsa settimana, si è dimostrata efficace in finale entrando dalla panchina. Posso affermare che questa sia una vittoria di squadra ma anche delle singole». Nella bacheca del tecnico argentino, «l’ultima vittoria è sempre la più bella anche perché ho scommesso sul volley femminile adattando le caratteristiche del gioco e devo dire che questo gruppo straordinario di ragazze ha fatto tutto facile, per me e per lo staff».