Grand'Italia nel tennis, Sinner in finale ad Halle e Musetti al Queen's

È Grand'Italia nel tennis, con Sinner in finale ad Halle e Musetti al Queen's. Un buon viatico verso Wimbledon, ma intanto domani (23 giugno) i due azzurri hanno la possibilità di mettere le mani su due prestigiosi tornei sull'erba. Non ce l'ha fatto invece la Cocciaretto che si è fermata in semifinale a Birmingham.

Jannik Sinner come da pronostico regola in due set il cinema Zhang Zhizhen (Zzz) e approda in finale al del Terra Wortmann Open, torneo Atp 500 in scena sull’erba della OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi complessivo pari a 2.411.390 euro.torneo di Halle Open. Sull’erba tedesca l’altoatesino n.1 del mondo vince 6-4 7-6 annullando un set point all’avversario quando era sotto 5-4 e poi vince il te break 7-3. In finale domani affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 del mondo e quinta forza del seeding, che nella prima semifinale ha battuto il tedesco Alexander Zverev (n.4 del mondo e seconda testa di serie) col punteggio di 7-6 (2) 6-4.