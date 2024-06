Formula 1: Norris conquista la pole al Gp di Spagna, Ferrari in terza fila

Lando Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna con il crono di 1:11.383. Niente da fare per la Red Bull di Max Verstappen, secondo e distante venti millesimi dal britannico, così come per Lewis Hamilton, a poco più di tre decimi dalla pole con la sua Mercedes.

Quinta e sesta posizione sulla griglia di partenza per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi a tre decimi e mezzo dal miglior crono, preceduti in quarta posizione dall’altra Mercedes di George Russell. Ottavo invece Sergio Perez su Red Bull, che però partirà con tre posizioni di penalità per un’infrazione di pista compiuta nell’ultima gara in Canada. Settima e nona sulla griglia dei tempi le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, con la McLaren di Oscar Piastri in chiusura di top ten.