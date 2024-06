Sinner avanti ad Halle, ma che fatica per battere Struff: ora è in semifinale, come Musetti al Queen's

Quattro semifinale in altrettanti tornei sull’erba: in vista di Wimbledon l’Italia del tennis si scopre una potenza tennistica anche su quei campi, dove tradizionalmente non ha mai brillato.

La pattuglia azzurra è guidata ovviamente da Jannik Sinner. Ad Halle, dopo le spettacolari ma non del tutto convincenti vittorie ai turni precedenti, l’altoatesino ha battuto non senza difficoltà il tedesco Jann Lennard Struff per 6-2, 6-7, 7-6 in 2 ore e 30 minuti di gioco. Una partita complicatissima per l’altoatesino: il tedesco ha annullato 16 delle 18 palle break concesse, trovando un’ottima reazione dopo aver perso il primo set. Domani, in semifinale, Sinner affronterà Zhang Zhizhen, che ha battuto Christopher Eubanks in tre set (6-4, 4-6, 7-5).

Nello stesso torneo tedesco, ma nel doppio, fanno molto bene Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra si è qualificata per la finale, battendo in semifinale i beniamini di casa Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. Il doppio italiano, numero uno del seeding, si è imposto per 6-3, 7-6 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della quarta finale stagionale, la seconda consecutiva ad Halle, che lascia ben sperare anche in vista del torneo olimpico.