Larissa Iapichino argento europeo nel salto in lungo, 26 anni dopo mamma Fiona: l'abbraccio e le lacrime commuovono l'Italia

Sembra ieri quella carezza di Fiona alla piccola Larissa nella pubblicità della Kinder Fetta al latte. Quattordici anni dopo Larissa Iapichino è diventata una campionessa di salto in lungo come la madre. Il loro rapporto è tutto racchiuso in un abbraccio e in quelle lacrime che hanno fatto emozionare tutta Italia dopo la gara all’Olimpico di Roma.

Larissa ha vinto la medaglia d’argento ai campionati europei assoluti di atletica leggera, quasi 26 anni dopo mamma Fiona. Quest’ultima il 22 agosto del 1998 a Budapest era giunta seconda alle spalle della tedesca Heike Drechsler. L’altra medaglia dell’Italia nel lungo femminile agli Europei era stata quella di bronzo sempre della May a Helsinki '94.