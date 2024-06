Euro 2024: Germania-Scozia 5-1, i padroni di casa partono alla grande

A Monaco di Baviera iniziano gli Europei. Non c'è partita tra Germania e Scozia. La Germania padrona di casa batte 5-1 la Scozia nella gara inaugurale di Euro 2024 e parte con il piede giusto.

All'Allianz Arena di Monaco di Baviera non c'è storia, con i tedeschi che sbrigano la pratica scozzese nei primi 45 minuti. Al 10' Wirtz con un destro dal limite sblocca il match, il raddoppio al 19' è opera di Musiala, con un tiro sotto la traversa. Al 44' Porteous stende in area Gundongan: il Var richiama l'arbitro Turpin che assegna il rigore ed espelle il difensore per il fallaccio sul centrocampista del Barcellona. Dal dischetto Havertz non sbaglia (46'). La ripresa è poco più che un allenamento e c'è gloria anche per Fullkrug che cala il poker al 68'. All'87' lo sfortunato autogol di Rudiger di testa regala il gol della bandiera ai britannici. Al 93' il pokerissimo di Emre Can.