Koeman pesca il jolly Weghorst e l'Olanda completa la rimonta sulla Polonia

Le formiche polacche contengono a lungo le cicale olandesi, poi Ronald Koeman pesca il jolly dalla panchina: entra Wout Weghorst e trova un gol da tre punti alla fine di una gara interessante e combattuta, in un girone complicato dalla presenza dell’Austria e, soprattutto, della Francia. Epilogo amaro per i polacchi che erano andati in vantaggio con Buksa ed erano stati raggiunti da una conclusione di Gakpa, deviata sfortunatamente da Romanchuk.

Il veterano Szczesny fa a lungo il fenomeno per contenere le giocate di Gakpo, Reijnders e Dumfries, mentre il giovane Verbruggen ha meno occasioni per mettersi in mostra. A centrocampo sono dirimpettai Zielinski e Reijnders in un anticipo del prossimo derby di Milano. L’Olanda è bella a vedersi, ma Simons e Depay fanno molto fumo mentre Gakpo è più concreto. A centrocampo Schouten contiene con l’aiuto di Veerman mentre il milanista Reijnders si propone con continuità. La Polonia è compatta e fisicamente continua. Zielinski è l’anima della squadra, ma il più continuo è Zalewski, che mette in affanno Simons e Akè con un rendimento che da tempo non offre nella Roma, anche se è da un suo rinvio approssimativo che parte l’azione del pari olandese.