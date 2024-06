Roland Garros, sconfitte Errani e Paolini: sfuma in finale anche l'ultimo titolo per l'Italia del tennis

Non ce l’hanno fatta le tenniste azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini a centrare la vittoria nel doppio al Roland Garros. Sfuma quindi anche l’ultima delle tre finali conquistate dagli italiani e sfuggita a Sinner nel singolare maschile al termine di cinque combattuti set in semifinale con lo spagnolo Alcaraz.

Nulla da fare quindi per Errani e Paolini. Le azzurre, undicesime teste di serie e reduci dal trionfo al Foro Italico, si sono arrese in finale alla coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceca Katerina Siniakova, numero 5 del tabellone, vincente in due set con il punteggio di 7-6 (5) 6-3.

Due finali in due giorni per Jasmine Paolini. L’esito, identico, non muta però la gratitudine e la gioia con cui l’azzurra ha voluto complimentarsi con le rivali di giornata, rievocando le emozioni e i ricordi vissuti durante queste due settimane parigine. «Grazie ai tifosi per essere venuti a fare il tifo per noi, e congratulazioni Coco e Katerina: avete giocato un grande torneo e ve lo siete meritato, congratulazioni ai vostri team che hanno fatto un ottimo lavoro - le parole della toscana -. Grazie anche a Sara, è un piacere e un privilegio poter giocare con te e grazie ai nostri team, vi voglio tanto bene. Sono state due settimane davvero intense, belle, emozionanti, porto con me tanti ricordi e non vedo l’ora di tornare qui perché è uno dei luoghi più belli che ci siano per una giocatrice di tennis».