Formula 1, disastro Ferrari in Canada: pole di Russell

Disastro Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Canada. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz non sono riusciti a qualificarsi per la Q3 restando fuori dalla top 10. Leclerc non è andato oltre l’undicesimo tempo mentre Carlos Sainz ha fatto segnare il dodicesimo crono.

George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti alle McLaren di Lando Norris, terzo, e Oscar Piastri, quarto. Domani in gara le Rosse partiranno dunque con queste posizioni sulla griglia di partenza.