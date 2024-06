Spettacolo Italia: tre ori con Jacobs nei 100, Fabbri nel peso e Simonelli nei 110 ostacoli. Furlani d'argento nel lungo

Quinto oro e decima medaglia per l’Italia agli Europei di atletica allo stadio Olimpico di Roma. Titoli ma anche tanti record, come quello mondiale under 20 stabilito da Mattia Furlani nel lungo.

Oro per Jacobs, Fabbri e Simonelli

A vincere la propria gara sono stati Leonardo Fabbri nel getto del peso, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e Marcel Jacobs nei 100 metri piani, dove è arrivata una doppietta. Il campione olimpico ha vinto la gara degli sprinter in 10"02 davanti a Chituru Ali, staccato di 3 centesimi. Bronzo al britannico Romell Glave con 10"06.

Fabbri, con 22.45, ha stabilito il nuovo record dei campionati. Il precedente primato risaliva al 28 agosto del 1986 quando a Stoccarda lo svizzero Werner Guenthor lanciò 22,22. Argento al croato Filip Mihaljevic con 21,20, misura ottenuta al sesto ed ultimo lancio. Lorenzo Simonelli con una prestazione straordinaria ha conquistato l’oro nei 110 ostacoli. Nella finale ha vinto con 13"05, nuovo record italiano e miglior prestazione europea stagionale.