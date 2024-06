Roland Garros, il doppio femminile azzurro va in finale: Errani e Paolini troveranno Gauff e Siniakova

Jasmine Paolini e Sara Errani si sono qualificate per la finale del doppio femminile al Roland Garros. Le azzurre si sono imposte in rimonta in 3 set sull’ucraina Marta Kostyuk e sulla romena Elena Ruse con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1.

Sara Errani era già stata finalista nell’ultima volta in cui due azzurre arrivarono in finale a Parigi, nel 2014, in coppia con Roberta Vinci, ma le italiane furono sconfitte. L’ultimo trionfo azzurro in doppio al Roland Garros risale al 2012, sempre con Errani-Vinci.

Per Jasmine Paolini si profila un weekend con due finali: domani, 8 giugno, affronterà la polacca Iga Swiatek numero uno del mondo in singolare e domenica tornerà in campo per la finale di doppio. Errani nel 2012 arrivò in finale a Parigi sia in singolare che in doppio, proprio come Paolini.

La coppia azzurra ha fatto un grande percorso a Parigi, con quattro partite senza perdere nemmeno un set, pur avendo cominciato a giocare insieme solo la stagione scorsa, in ottica Olimpiadi. In questa semifinale sono partite male, cedendo il primo set, ma poi la svolta è arrivata nel quarto game del secondo, durato oltre 15 minuti e chiuso dopo ben 32 punti. Nel terzo «Sarita» e «Jas» hanno lasciato un solo game alle loro rivali.