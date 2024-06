Olimpiadi, dieci siciliani a caccia di gloria

Sono dieci gli atleti siciliani certi di partecipare alle Olimpiadi di Parigi che si apriranno il 26 luglio, con la cerimonia inaugurale. Domina per presenze Catania con sette atleti contro uno di Palermo e verrebbe da chiedersi quanto conta in questo divario la crisi degli impianti sportivi del capoluogo, in gran parte obsoleti e con difficoltà di manutenzione.

Prima novità, il sorpasso delle atlete, in minoranza a Tokyo 2020 (o meglio 2021, visto il rinvio dovuto al Covid). Adesso sono sei. Tre vengono dall’immensa squadra dell’Ekipe Orizzonte Catania di pallanuoto che ha vinto quest’anno il suo scudetto numero 24, il quinto consecutivo, oltre 8 Coppe dei Campioni: il portiere Aurora Condorelli, 24 anni, la centrovasca Valeria Maria Grazia Palmeri, 30 anni, e l’attaccante Carla Roberta Marletta, 28 anni. Tutte prodotto del vivaio di casa. Il Setterosa, formato per metà da giocatrici dell’Orizzonte, torna ai Giochi dopo l’esclusione di Tokyo. Quest’anno è arrivata quarta agli Europei di Eindhoven (medaglia sfumata per un gol) e settima ai Mondiali di Doha che è valso il pass olimpico.