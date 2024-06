Cosa è il calisthenics, perché è diventato uno degli allenamenti più richiesti

Sempre più nelle palestre viene cercato, come metodo di allenamento il calisthenics. Si tratta di una disciplina sportiva nata tra i ghetti americani che da alcuni anni ha raggiunto l’Italia e nel 2023 è diventato uno degli allenamenti più richiesti in assoluto. L'origine del termine deriva dal greco: kalos che significa bello e sthénos che vuol dire forza. È un allenamento adatto a qualsiasi età e che usa il peso corporeo per generare resistenza. Il calistenics, cos'è Calistenics è un metodo di allenamento a 360° incentrato sul controllo del corpo che permette di sviluppare forza, resistenza, mobilità ed equilibrio. L'allenamento consiste nell'utilizzare il proprio peso corporeo come resistenza. Le sedute durano circa 60 minuti e si possono utilizzare anelli, parallele elastici. Il Calisthenics è uno sport molto versatile, infatti si può praticare ovunque, sia in palestra che al parco all’aria aperta, non occorrono indumenti particolari e non sono necessari apparecchiature o macchine specifiche.

I benefici I benefici di questa disciplina sono tanti e di diversa natura: l’aumento di forza, di tutto il corpo a partire dal cuore, e di massa muscolare; miglioramento delle capacità psicomotorie come equilibrio, agilità e coordinazione; inoltre è un ottimo metodo per mantenere un buono stato di salute in quanto può richiedere l’utilizzo di tutti i metabolismi energetici, in base a come viene impostata la sessione di allenamento. Come si svolge un allenamento Esiste un gran numero di esercizi ma i piegamenti e le trazioni alla sbarra sono i più famosi. L’allenamento va suddiviso in 4 momenti che devono essere rispettati: riscaldamento, lavoro tecnico, lavoro di potenziamento, defaticamento. I benefici Il calisthenics garantisce alcuni benefici: condizionamento muscolare full body o total body; resistenza, di solito breve, attivando tutti i metabolismi energetici – a seconda del tipo di allenamento – con maggior interesse di quelli anaerobici; potenziamento significativo del cuore; moderato condizionamento centrale, in misura proporzionale alla quantità di esercizio aerobico inserito; proprietà funzionale, allena quindi le capacità in maniera contestuale ai movimenti naturali; assicura un continuo aumento dello stimolo sotto tutti i punti di vista; migliora notevolmente le capacità psicomotorie come equilibrio, agilità e coordinazione; permette di acquisire numerosi schemi motori; migliora il metabolismo del ricambio, con particolare riferimento a quello del glucosio; facilità d'applicazione negli allenamenti per i soggetti in età di sviluppo; bassi costi. Quindi, i vantaggi della disciplina non riguardano solo l’estetica fisica. A beneficiarne è anche la salute del cuore. L’allenamento della forza, infatti, garantisce benefici di natura metabolica, riducendo il rischio di sviluppare il diabete e mantenendo il cuore sano.