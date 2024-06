Motogp, al Mugello show di Bagnaia con una partenza studiata a tavolino: la Ducati fa festa con un poker

Pecco Bagnaia oggi ha trovato con difficoltà le parole giuste per descrivere un altro incredibile weekend che lui e la sua Ducati hanno costruito nel Gp d’Italia, al Mugello. Le statistiche parlano chiaro: è lui il Re del circuito toscano, perché sarà pur vero che questa è la pista dove la casa di Borgo Panigale prova i suoi gioielli, ma è anche vero che nel secondo poker consecutivo della Ducati in Toscana, con Enea Bastianini secondo davanti a Jorge Martin e Marc Marquez, Bagnaia aveva nella manica l’asso di cuori, quello più pregiato.

Inutile girarci intorno: la capacità di Pecco di leggere le gare è impressionante, oggi la distanza dal suo diretto avversario in pista e in campionato, Martin, è stata studiata nei minimi particolari, una gestione della gomma e della mente perfette che sfiancherebbero chiunque. «È incredibile - ha detto -, non è stato facile partendo dal quinto posto, ma poi al via ho scelto la strategia di andare sull’esterno e ha funzionato». La partenza era stata studiata a tavolino perché già ieri davanti ai giornalisti si era sbilanciato ammettendo che tutto sommato sarebbe stato possibile arrivare alla prima curva in testa al gruppo. «Poi ho iniziato a spingere - ha proseguito - ma non è stato semplice gestire al meglio le gomme perché forzavo tanto. Vincere oggi dopo un weekend come questo è fantastico. Sono contento anche per Enea, che ha fatto un ottimo lavoro. Grazie Mugello, fantastico». Il pubblico qui riesce a trasmettere quella dose di energia supplementare che serve, e deve averlo sentito anche Bastianini, che nell’ultimo giro ha superato Marquez e Martin per arrivare dietro a Bagnaia.