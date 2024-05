L’urlo di Leclerc dopo il trionfo a Montecarlo: «Un successo per papà, vincere qui era il nostro sogno»

Il trionfo a Montecarlo non è solo l’incantesimo spezzato. In quella gara per altre due volte inseguita dalla pole e mai andata a buon fine c’era tanto per Charles Leclerc: e così l’urlo dopo la bandiera a scacchi e le lacrime trattenute a stento raccontano molto di più dei punti guadagnati in classifica o della super prova in tutto il week end della Ferrari. «Negli ultimi giri pensavo a mio padre, era il nostro sogno vincere qui», la dedica a fine gara del pilota monegasco, tornato indietro al 2017, anno della perdita choc del papà Hervé, morto a soli 54 anni dopo una malattia. Un lutto che, come ha raccontato lo stesso Leclerc «mi ha aiutato a crescere, ma ne avrei fatto a meno».

Nelle curve sotto casa però il pilota Ferrari ha inseguito e confezionato il suo week end perfetto: e dopo il disastro del 2022, partito dalla pole e finito quarto tra pioggia e strategia a perdere dal muretto di allora, stavolta è vittoria. «Non ci sono parole per spiegare come mi sento. Questa gara è veramente difficile. Il fatto che per due volte ero partito in pole e poi non avevo vinto rende questa vittoria ancora più bella - ha detto il monegasco -. Significa tanto per me. Questa è la gara che mi ha fatto sognare di diventare un pilota di F1. Gara difficile a livello emotivo. A 15 giri dalla fine le emozioni stavano arrivando e speravo che non succedesse nulla. Pensavo a mio papà molto più di quanto pensassi a guidare. Lui ha dato tutto perché io fossi qui ed era una nostro sogno che io corressi e vincessi qui».