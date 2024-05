Sinner-mania al Foro Italico, autografi e una promessa: «Tornerò più forte»

La Sinner-mania invade il Foro Italico, soprattutto dopo il forfeit di Jannik per i dolori all’anca. Prescritte due settimane di assoluto riposo, ma il n.2 del mondo a Roma voleva esserci a tutti i costi, per questo prima ha voluto spiegare in una conferenza stampa, organizzata dalla FITP, i motivi del suo ritiro, fermandosi un paio di giorni nella Capitale per incontrare sponsor e sopratutto tifosi. Sconfitta anche la febbre di ieri che lo aveva messo ko, ma oggi ha fatto di tutto per non mancare l’appuntamento con i fan per il firma copie.

Tre sessioni di autografi presso gli stand dei suoi partner con un migliaio di persone in fila. Scatenati non solo i più piccoli, ma anche gli adulti che hanno strappato un autografo o un selfie a Sinner. Il tifo è da stadio, ma lui non si scompone davanti a nulla. Saluta e ringrazia tutti, ma di parole nemmeno l’ombra. L’umore, d’altronde, non è ancora dei migliori, ma non si sottrae alle richieste dei tifosi e il sorriso non manca mai. Impossibile soddisfare tutti con le code presso gli stand che cominciano già ore prima del suo arrivo paralizzando le vie del Foro. Ragazzi sulle spalle dei propri genitori e file chilometriche anche solo per vedere il ciuffo rosso più famoso del circuito ATP. Le sue uniche parole di giornata le affida al canale ufficiale Instagram. «Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti», il commento dell’altoatesino che nelle prossime ore lascerà Roma per tornare a Montecarlo dove proseguirà il recupero in vista del Roland Garros.