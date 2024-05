Tennis, Sinner salta gli Atp di Roma: «Ho ancora dolore all'anca»

«Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano».

Jannik Sinner affida ai social la notizia più temuta dagli appassionati di tennis italiani: non giocherà di Internazionali Bnl d’Italia. «Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico - scrive il campione altoatesino - grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto», conclude il campione.