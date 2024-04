Viñales con l'Aprilia conquista la pole del Gran Premio delle Americhe

Maverick Viñales (nella foto) conquista una fantastica pole position del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del mondiale di MotoGp. 2'00"864 il tempo fatto registrare dal pilota dell’Aprilia, seguito dal rookie Pedro Acosta con la GasGas e da Marc Marquez che completa la prima fila con la Ducati Gresini.

Quarto crono per il campione in carica Francesco Bagnaia, quinto il compagno di Ducati Lenovo Enea Bastianini e sesto tempo per l’attuale leader del campionato Jorge Martin, protagonista di due cadute in pochi chilometri con la Ducati Pramac.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio delle Americhe: 1 Viñales, 2 Acosta, 3 M. Marquez, 4 Bagnaia, 5 Bastianini, 6 Martin, 7 Espargaro, 8 Di Giannantonio, 9 Morbidelli, 10 Bezzecchi, 11 Miller, 12 A. Marquez, 13 R. Fernandez, 14 Olivera, 15 Rins, 16 Quartararo, 17 Binder, 18 A. Fernandez, 19 Zarco, 20 Mir, 21 Nakagami, 22 Marini.