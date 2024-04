Sinner batte anche Rune e le sue proteste, semifinale e seconda posizione blindata

Jannik Sinner diventa l’unico giocatore capace di arrivare in semifinale in tutti i primi tre Masters 1000 della stagione. Dopo Indian Wells e Miami, arriva anche a Montecarlo, battendo Holger Rune dopo una partita con coda polemica per una protesta del danese a causa di un warning per time-violation, mentre il clima sulle tribune si infiammava con il pubblico a inneggiare a Sinner. L’azzurro chiude 6-4 6-7 (6) 6-3, infila la nona vittoria di fila, festeggia l’ottava semifinale in un Masters 1000 e resta matematicamente numero 2 del mondo mentre il danese esce tra i fischi. Domani (13 aprile), in semifinale, l’altoatesino affronterà Stefanos Tsitsipas, numero 12 Atp.

«Giocare contro Rune - le parole di Sinner - è sempre difficile, soprattutto in questo tipo di occasioni. Oggi ho alzato il livello, ci sono stati più scambi. È stato un match più fisico. Ho provato sensazioni migliori, sono fiducioso per la partita di domani contro Tsitsipas. Sta giocando bene. Vediamo come andrà. Quando Rune ha protestato, ho cercato di pensare a me stesso. Non c’è niente di sbagliato, puoi creare un po’ di caos. l’ho imparato a mie spese l’anno scorso. Gestire questi momenti fa parte del processo di apprendimento».