Basket, all'asta la maglia di Michael Jordan quando giocò a Trieste

Era il 1985 e Michael Jordan ventiduenne - già campione ma non ancora il fuoriclasse che sarebbe diventato - in tour in Europea, scese sul parquet a Trieste per giocare indossando una maglia in cotone arancionero con la scritta bianca Stefanel al centro corredata dal tradizionale logo arancione del quadrifoglio e il numero 23. Oggi per quella maglia Sotheby’s ha fissato un prezzo base di 420 mila dollari. Lo riporta Il Piccolo oggi in edicola in un ampio articolo.

MJ era nel Vecchio Continente su richiesta della Nike per promuovere le nuove scarpe Air Jordan 1, bianche e rosse, lacci neri. Dopo la partita, Stefanel-Mobilgirgi Caserta, in cui l’astro dei Chicago Bulls segnò 41 punti e disintegrò un canestro, come ricorda Il Piccolo, il patron della Pallacanestro Trieste, Giuseppe «Bepi» Stefanel, si fece dedicare la maglia 23 da Jordan, contrassegnata dalla scritta «To Bepe», e la conservò.

Il quotidiano ricostruisce la storia della canotta: Bepi Stefanel l’avrebbe regalata al figlio Carlo e nel novembre 2020 sarebbe finita all’asta, sempre battuta dalla Sotheby’s. Poi della maglia non si sa più nulla fino a quando pochi giorni fa non ricompare alla casa d’asta, al prezzo stratosferico di 420 mila dollari.