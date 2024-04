Montecarlo apre la stagione sulla terra battuta, Sinner incontrerà Alcaraz o Djokovic solo in finale

Jannik Sinner esordirà direttamente al secondo turno nel torneo di Montecarlo, il Masters 100 che apre la stagione della terra battuta, al via domenica (7 aprile) nel Principato. Inserito nella parte del tabellone che vede tra i protagonisti anche Daniil Medvedev e Alex Zverev, l’azzurro n.2 al mondo affronterà all’esordio uno tra lo statunitense Sebastian Korda (n.27) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.28 Atp. Tra i big, dalla altra parte del tabellone ci sono il n.1 Novak Djokovic e il n.3 Carlos Alcaraz.

Sinner non può puntare a superare Novak Djokovic in vetta alla classifica, perché ha raggiunto la semifinale a Montecarlo l’anno scorso, e dunque non può guadagnare abbastanza punti anche se dovesse vincere il titolo. L’altoatesino nelle tre precedenti partecipazioni era stato fermato al secondo turno da Djokovic nel 2021 e da Zverev ai quarti nel 2022.

Per quanto riguarda gli altri italiani iscritti al tabellone principale, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, faranno tutti il primo turno: il toscano se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, il secondo con il finlandese Emil Ruusuvuori e il romano col serbo Miomir Kecmanovic.