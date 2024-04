Formula 1, Verstappen è il più veloce in Q1 a Suzuka: la Ferrari è dietro

Max Verstappen è stato il più veloce in Q1 e Q2 nelle qualifiche del Gp del Giappone. Il campione del mondo ha chiuso la Q2 con il tempo di 1’28“740, davanti al compagno di squadra Sergio Perez e a Lewis Hamilton. Quarto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, nono Charles Leclerc. In extremis centra il Q3 l’idolo di casa Yuki Tsunoda, decimo, mentre è fuori l’altra RB di Daniel Ricciardo, assieme a Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon ed Esteban Ocon.

In precedenza, nella Q1, il pilota della Red Byll aveva chiuso in 1’28“866, precedendo Fernando Alonso e Sergio Perez. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, sesto Carlos Sainz. Fuori a sorpresa l’Aston Martin di Lance Stroll, assieme a Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargeant e Zhou Guanyu.