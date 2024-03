Coppa America, Luna Rossa lancia la sfida a New Zealand: nel team anche il palermitano Bruni

Arriva la barca che cercherà di vendicarsi della sconfitta del 2021. Nella baia di Auckland tre anni fa Emirates Team New Zealand aveva difeso il titolo, battendo Luna Rossa Prada Pirelli per 7-3. Era l’edizione numero 36 della Coppa America. Ora Luna Rossa ci riprova: il primo atto sarà a Cagliari con il varo del nuovo Ac75. Ed è un momento importante: non solo una festa, ma anche la scoperta dei dettagli che a Barcellona potrebbero essere decisivi per portare in Italia, e in Sardegna, il trofeo più importante della vela.

Colore, caratteristiche e forme saranno svelate soltanto tra due settimane. Data e orario del varo ora sono ufficiali: sabato 13 aprile dalle 13. Al Molo Ichnusa, da anni quartier generale del team che ha scelto il Golfo degli Angeli come palestra a cielo aperto per lanciare la sfida ai neozelandesi. L’obiettivo è avvincente, soprattutto dopo che il team italiano, nelle preliminari della Coppa America a Jeddah del dicembre scorso, si era dovuto ritirare lasciando la vittoria New Zealand.