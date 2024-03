MotoGp: Vinales vince la gara sprint a Portimao, Bagnaia solo quarto

La Ducati e Pecco Bagnaia sono avvisati: nella corsa al motomondiale ci sono anche l’Aprilia e Maverick Vinales. Ma non basta perché anche il vecchio Marc Marquez ha lasciato intendere che è pronto a dire la sua in chiave campionato. Sono questi i primi verdetti del fine settimana della MotoGp sull’asfalto di Portimao. In Portogallo, la moto di Noale ha conquistato la Sprint race, la prima vittoria di Maverick Vinales sulla RS-GP24, mettendo in fila le Ducati di Marc Marquez e Jorge Martin. Soltanto quarto Pecco Bagnaia che, dopo aver condotto in testa per buona parte dei giri iniziali, è andato lungo in curva a metà gara perdendo tre posizioni. Troppo tardi per recuperare, anzi il campione del mondo in carica ha dovuto guardarsi le spalle anche dagli attacchi della Ktm dell’australiano Jack Miller.

«Stavo gestendo tutto bene, era una gara simile a quella del Qatar guardando il feeling, ma non ho fatto i conti con la benzina che stava calando - ha commentato il campione del mondo -. La moto si è alleggerita, mettendosi a bandiera, e ho potuto solo allargare la traiettoria, poi ho cercato di finire la gara. Ho fatto un errore di valutazione, che mi fa arrabbiare, ma sei punti sono comunque ottimi. Quando succede una cosa simile, non è facile ritrovare il ritmo ideale». L’errore del torinese è anche dovuto a Marquez. L’eterno rivale di Valentino Rossi, dopo un’ottima partenza dall’ottavo posto in griglia, ha messo sotto pressione Bagnaia grazie ad una serie di giri veloci. Il pluricampione iridato, protagonista nelle libere con una spettacolare scivolata a 200 all’ora, sembra quindi aver già trovato un buon feeling con la sua nuova Ducati: e all’arrivo è stato festeggiato come un vincitore dal team Gresini. Insomma, Marc è tornato. Domani però si valuterà la tenuta in gara. «Sono stato molto fortunato al primo giro e ho fatto una buona partenza. Ho avuto un problema ma poi sono tornato nel finale. Domani con la ruota posteriore diversa vedremo», ha dichiarato.