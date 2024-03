In pole a Melbourne c'è un Verstappen da record, ma Sainz è eroico

Chi si aspettava di trovare nell’uovo della Pasqua ormai vicina la sorpresa di una Ferrari in pole position a Melbourne dovrà attendere. Sulla pista dell’Albert Park sono stati ancora Max Verstappen e la sua Red Bull a sfoderare gli artigli nel momento decisivo, ossia nella Q3. In ombra sia nelle libere del venerdì che nei primi due turni di qualifica - lamentando più volte tanto sottosterzo nei team-radio - il campione del mondo ha come per magia ritrovato il feeling con il bilanciamento delle gomme che pareva smarrito, strappando la terza pole consecutiva, la trentacinquesima della carriera. Una supremazia che lui stesso ha definita «piuttosto inaspettata». Quanto alle Ferrari «sembrano molto veloci anche nei long run, quindi è un pò un punto interrogativo per la gara».

Al suo fianco partirà, infatti, un eroico Carlos Sainz, più forte dei postumi del recente intervento d’appendicite. Tanto soddisfatto lo spagnolo, da lasciarsi sfuggire un pronostico impegnativo: «Il passo gara sembra esserci. Se tutto sarà pefetto, si può vincere». In seconda fila avrebbe dovuto esserci Sergio Perez con l’altra Red Bull, ma il messicano è stato arretrato di tre posti per una irregolartità ai danni di Hulkenberg. Hanno così guadagnato una posizione la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc, quarto. Un bel passo avanti per il monegasco, parso non certo soddisfatto della terza fila. Fino alla Q3 tutto lasciava presagire il meglio, invece «abbiamo sottostimato la potenza della Red Bull e io non ho massimizzato la macchina. Mentre ieri mi sentivo molto sicuro, oggi abbiamo perso un pò l’anteriore. Siamo intervenuti sull’ala per provare a fare qualcosa, ma non ha funzionato. Domani mi servirà una buona partenza: se riesco a superare subito Norris posso attaccare le prime posizioni con il gioco di squadra».