Continua il momento d'oro per Jannik Sinner. L'italiano si è qualificato per le semifinali del torneo Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set il ceco Jiri Lehecka. L’azzurro numero 3 al mondo si è imposto col punteggio di 6-3, 6-3 sul rivale n.32 Atp, conquistando la sua diciannovesima vittoria consecutiva.