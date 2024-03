Tennis, Matteo Berrettini riparte dal Challenger di Phoenix

Aveva salutato il circuito Atp dagli Stati Uniti e proprio da quella che una volta era la terra delle opportunità Matteo Berrettini ha deciso di ricominciare la sua avventura. In mezzo, per il romano, sei mesi di stop, a causa di infortunio. Una caduta durante il match di secondo turno dello Us Open contro il francese Arthur Rinderknech ha fermato la rincorsa del talento azzurro: una rincorsa che riparte adesso con un team tutto nuovo e una rinnovata fiducia. Oggi numero 154 del ranking Atp, il ventisettenne romano ha scelto l’Arizona Tennis Classic - il Challenger di Phoenix - per provare a ricostruire una classifica (e una carriera) che, nel gennaio del 2022, aveva toccato la sesta posizione mondiale. L’appuntamento per questo atteso ritorno è proprio per la prossima settimana, dal 12 al 17 marzo. L’ex finalista di Wimbledon ripartirà contro un altro francese, Hugo Gaston, numero 85, che non ha mai affrontato in carriera,