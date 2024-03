Gp d’Arabia: pole a Verstappen e Leclerc secondo

Un pilota in prima fila, un altro in sala operatoria e il suo sostituto, esordiente, in sesta. Il venerdì della Ferrari a Gedda, cominciato con la choc per l’attacco di appendicite che ha messo fuori causa Carlos Sainz e proseguito con la coraggiosa scelta di schierare al suo posto la 18enne promessa della F2 Oliver Bearman, si è concluso con la zampata in qualifica di Charles Leclerc e l’ottimo 11/o tempo del giovane britannico, salito per la prima volta sulla Sf-24 solo questa mattina. Il monegasco non ha però potuto attaccare la pole position, conquistata con il nuovo record della pista dal solito Max Verstappen, che sembra incurante di quanto accade intorno in quella pentola a pressione che è ormai il team Red Bull.

La monoposto dell’olandese resta comunque ancora il punto di riferimento, dato che Sergio Perez è terzo e staccato di soli 16 millesimi dal talentuoso ferrarista; mentre in vista della gara di domani saranno da tenere d’occhio sia Fernando Alonso, quarto con l’Aston Martin, sia le McLaren, al via dalla terza fila con Piastri e Norris. Più staccate le Mercedes, con George Russell sempre più in palla di Lewis Hamilton, rispettivamente settimo e ottavo.