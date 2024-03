La Roma è spietata, poker al Monza per la Champions

Una Roma cinica e spietata travolge a domicilio un Monza reduce da tre vittorie e due pareggi, costringendolo ad interrompere la buona striscia di risultati utili consecutivi. Al Brianteo i giallorossi s’impongono 4-1 grazie alle reti di capitan Pellegrini, Lukaku, Paredes e del solito Dybala protagonista con un’altra perla stavolta su calcio di punizione. Nel finale serve a poco il primo gol in Serie A di Andrea Carboni. Si tratta del sesto successo in sette gare di campionato per i capitolini da quando De Rossi siede in panchina (senza considerare il passaggio del turno in Europa League): un’inversione di tendenza netta che proietta la Roma momentaneamente al quinto posto tra Bologna ed Atalanta (racchiuse tutte in 2 punti), che domani si affronteranno tra di loro. Torna invece sulla terra la squadra di Palladino, costretta a restare a quota 36 nelle zone di metà classifica. Il primo vero squillo del match è dei giallorossi al 9’ con un tiro di capitan Pellegrini da fuori area, respinto attentamente in tuffo da Di Gregorio, ma qualche istante più tardi sono i padroni di casa a costruire una grande palla gol con Djuric, che colpisce un palo con una girata di testa su cross di Colpani.