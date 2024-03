La Reb Bull non si batte: in Bahrain vince Verstappen davanti a Perez, poi le Ferrari di Sainz e Leclerc

La storia è sempre la stessa: Max Verstappen e la Red Bull sono imprendibili e trionfano nel primo appuntamento della stagione in Bahrein. La scuderia austriaca inizia con una doppietta grazie al secondo posto di Sergio Perez, mentre a chiudere il podio ci pensa Carlos Sainz con la Ferrari, seguito dal compagno di scuderia Charles Leclerc che scattava dalla seconda casella in griglia. Il monegasco prova ad attaccare l’olandese allo spegnimento dei semafori, ma dimostra di andare subito in difficoltà cedendo il posto sia a Russell che a Perez, facendosi sopravanzare più tardi anche da Sainz.

Lo spagnolo sembra uno dei più scatenati in pista e continua a risalire la classifica fino al gradino più basso del podio, mentre davanti Verstappen fa un altro sport e crea il vuoto tra sé e gli altri. Il campione del mondo in carica riparte così subito leader del nuovo Mondiale centrando la vittoria numero 55 in carriera.