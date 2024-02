Sci, anche nei superG l’Italia brilla: conquistati tre podi

Anche nei superG l’Italia brilla ovunque collezionando tre podi importanti dalla svizzera Crans Montana alla norvegese Kvitfjell. Le più brave - come succede da tempo - sono state le ragazze della valanga rosa con Federica Brignone seconda in 1'16"56 e Marta Bassino terza in 1'16"65 sulla amatissima pista di Mont Lachaux dove del resto le due campionesse erano reduci della doppietta in discesa. Tra gli azzurri ci pensa Dominik Paris a tenere alto l’onore, terzo sulle umide nevi di Kvitfiell. Per Brignone, beffata di un soffio, questo è il podio numero 65 della sua strepitosa carriera mentre per Bassino è il numero 30. Per Dominik è invece il nunero 48.

A Crans ha vinto in 1'16"52, e dunque con soli quattro centesimi di vantaggio su Brignone pari a 102 centimetri, l’austriaca Stephanie Venier, al terzo successo in carriera e secondo stagionale dopo la vittoria in discesa a Cortina. In classifica per L’Italia ci sono anche Laura Pirovano undicesima, Roberta Melesi tredicesima. Soddisfatte le azzurre dopo la positiva trasferta di Crans. «È stato davvero un bel week-end - ha detto Brignone -, anche se mi spiace perché subito dopo la stradina sono andata un pò lunga e ho dovuto calcare troppo e ho perso tanto tempo per il piano. Poi ho fatto un’ottima parte finale, ma Venier ha fatto una parte centrale eccellente ed è finita davanti. Mi brucia un pò perché spesso sono dietro per pochi centesimi, ma è così. Le prossime gare in Italia saranno in Trentino al Passo e lì spero di poter tirare a tutta dall’inizio alla fine. Voglio fare delle belle gare».