Bassino-Brignone, doppietta azzurra in discesa a Crans Montana

Stupenda e nello stesso tempo incredibile doppietta azzurra firmata da Marta Bassino, prima, e Federica Brignone, seconda, nella seconda discesa libera di Coppa del mondo di Crans Montana. Sulle nevi svizzere della pista del Mont-Lachaux, Bassino ha centrato la prima vittoria in carriera nella specialità regina dello sci alpino, la settima in totale dopo le sei nel suo slalom gigante. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo ha fatto la differenza nel tratto iniziale e finale del tracciato. Bassino, portacolori dell’Esercito, ha sorpreso perchè in questa stagione non era mai salita sul podio.

L’ultima vittoria risale al 10 dicembre del 2022 tra le porte larghe a Sestriere. Seconda a 54 centesimi Brignone al 64° podio in carriera. Terza la svizzera e leader di Coppa, la svizzera Lara Gut-Behrami a 1'11". Giornata storica per lo sci della Bosnia-Erzegovina che con Elvedina Muzaferija, quarta a undici centesimi dal podio, ha ottenuto il miglior risultato di sempre in Coppa. Quinta l’italiana Laura Pirovano a 1'24" dalla Bassino.