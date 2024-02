Mondiali di pallanuoto, il Settebello del ct siracusano Campagna batte la Spagna e vola in finale: troverà la Croazia

Il Settebello in finale. L’Italia della pallanuoto maschile ha sconfitto la Spagna 8 a 6 in semifinale mondiale e ora si giocherà il titolo iridato contro la Croazia, che ha superato la Francia.

Eccellente prestazione del Settebello sia sotto l’aspetto tecnico che tattico. Gli azzurri, dopo un primo tempo difficile concluso sull’1 a 1, hanno fatto la differenza nel secondo parziale, al termine del quale hanno goduto di un vantaggio di due reti. I ragazzi del cittì siracusano Sandro Campagna hanno allungato nel terzo periodo (6-3) per poi resistere al ritorno degli spagnoli nel quarto ed ultimo tempo.

Ottima la performance del portiere Marco Del Lungo. Doppietta per il capitano Francesco Di Fulvio, Andrea Fondelli e Francesco Condemi, e goal per Lorenzo Bruni e Alessandro Velotto. La finale del Mondiale di Doha si svolgerà sabato 17 alle ore 15,30 italiane. Per il Settebello si tratta della terza finale nelle ultime quattro edizioni. Nel 2019 l’ultimo oro iridato, a Gwangju mentre l’ultima medaglia era stata l’argento di Budapest 2022 nella finale vinta dalla Spagna. Per l’Italia della pallanuoto maschile quella di Doha 2024 sarà la settima finale dal 1986, ovvero da quando la kermesse iridata si svolge con la formula delle finali per i singoli piazzamenti. Nei giorni scorsi, battendo gli Stati Uniti negli ottavi di finali, gli azzurri avevano strappato il pass per i Giochi olimpici di Parigi 2024.