Presentata la nuova Ferrari con le bande bianche e gialle

La Scuderia Ferrari ha presentato oggi a Maranello la nuova vettura per la F1. La SF-24, questa la sigla ufficiale, è la settantesima monoposto a competere per il mondiale di Formula 1. La vettura è stata svelata in un breve video, mentre alla presentazione a Fiorano erano presenti i vertici del gruppo, dal presidente John Elkann, all’a.d. Benedetto Vigna e il vicepresidente Piero Ferrari, insieme al team principal Frederic Vasseur e ai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. L’auto si presenta nel classico colore rosso con la novità delle bande bianche e gialle. I primi test ufficiali sono in programma in Bahrain la prossima settimana, dal 21 al 23 febbraio.

La Ferrari SF-24 è la terza vettura della nuova generazione a effetto suolo introdotta due anni fa in Formula 1, ma segna una discontinuità rispetto alle precedenti monoposto anche nelle forme, compresa la livrea. Il gruppo di progettisti diretti da Enrico Cardile ha puntato a permettere ai piloti di sfruttare al massimo il potenziale della power unit. Sulla livrea c’è il bianco ma anche le strisce longitudinali in giallo, il secondo colore della Ferrari. Come lo scorso anno, inoltre, la SF-24 e la 499P impegnata nel World Endurance Championship saranno accomunate dallo stesso rosso - il Racing Red 2024 - che secondo la recente tradizione sulla SF-24 sarà opaco. Il nero è limitato al fondo vettura, alle paratie anteriori, a parte dell’halo e ad altri dettagli. Anche i cerchi sono rossi con doppia striscia bianca e gialla, colori che caratterizzano anche i numeri di gara - il 16 e il 55 - che continuano a essere in Ferrari Sans, il carattere ufficiale della Casa di Maranello, ma ora in corsivo.