Mondiali nuoto: Quadarella d'oro nei 1.500 e vola a Parigi

Quadarella compie l’impresa, approfitta dell’assenza della campionessa olimpica ed uscente Katie Ledecky, e vince l’oro nei 1500sl. Strepitosa la finale della 24enne romana e tricampionessa europea in carica che nuota in 15’46“99 nettamene più veloce del tempo limite olimpico (15’55“0). «Volevo vincere, sapevo che era alla mia portata e sono contenta per il tempo, che non mi aspettavo così buono - spiega -. Sono contenta anche per i miei genitori che hanno fatto tanta strada per essere qui. Aver ottenuto la qualificazione olimpica è uno stimolo in più; adesso davvero posso lavorare per Parigi e basta. Fino ad oggi non ero ancora qualificata. Questo 15’46» mi fa sperare molto di più. E’ ovvio che poi a Parigi ci vorrà molto di meno per il podio, però se nuoto questo tempo adesso potrò riuscirci».

È l'oro numero 50 ai Mondiali per l'Italia

E pensare che a questo mondiale avrebbe potuto non esserci. «All’inizio era incerta se partecipare o meno - prosegue la nuotatrice romana -. C’è stato un attimo in cui le sensazioni non erano proprio fantastiche e quindi adesso sono contenta ancora di più. Questa medaglia la dedico a me stessa perché in allenamento stavo facendo tanta fatica e ho dimostrato a me stessa che è servita a qualcosa. Rispetto all’oro mondiale precedente, quella di Gwangju, questo è completamente diverso: sono arrivata con meno aspettative perché comunque un mondiale a febbraio è diverso. Sapevo che l’oro era alla mia portata ma poi bisogna sempre confrontarsi con le avversarie in vasca». Quello conquistato oggi da Quadarella è un oro storico, il numero 50 ai Mondiali per l’Italia.

Promettono scintille e spettacolo i 50 rana che avranno in finale due azzurri, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. Il 24enne di Varese, ieri argento nei 100 rana, tocca in 26“65 che vale il secondo crono, preceduto solamente dall’aussie Sam Williamson in 26“41; il 20enne di Imola conclude in 26“98 per il sesto tempo. Finale conquistata con tanto di pass olimpico anche per Razzetti che accede alla finale dei 200 farfalla con il miglior tempo e si prende un altro pass olimpico, dopo quelli conquistati nei 200 e 400 misti a novembre a Riccione. Niente da fare invece per Federico Burdisso, che è nono.