Il Settebello batte gli Usa e strappa il pass per le Olimpiadi di Parigi

Sofferta vittoria per il Settebello negli ottavi di finale dei campionati del mondo di pallanuoto maschile, in scena a Doha. Il team allenato da Sandro Campagna ha battuto per 13-12 gli Usa. Ai quarti di finale gli azzurri affronteranno la Grecia.

Serviva una vittoria per la certezza matematica: adesso gli azzurri si sono qualificati per le Olimpiadi di Parigi2024.

Nel team italiano, contro gli Usa, tre reti a testa per Fondelli e Di Fulvio, due marcature ciascuno per Bruni e Di Somma e una volta a tabellino Echenique, Presciutti e Condemi. Questo il programma dei quarti di finale del torneo iridato, in scena martedì 13 febbraio: Spagna-Montenegro, Grecia-Italia, Serbia-Croazia e Ungheria-Francia.