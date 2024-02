Chi è Lewis Hamilton, il pilota più vincente della storia ingaggiato dalla Ferrari

Lewis Hamilton alla Ferrari - arriverà nel 2025 - è la dimostrazione che puoi aver vinto tutto, puoi essere il più vincente pilota della storia della F1 (il più grande è un'altra cosa, con tutto il rispetto), ma guidare una Ferrari sarà sempre la massima ambizione per chi fa quel mestiere lì.

Nel 2025 Lewis avrà spento 40 candeline e non sarà certo al massimo della sua forma, non sarà più quello che vinceva mondiali a ripetizioni (grazie anche alla straordinaria Mercedes avuta tra le mani dal 2014 al 2021), ma il fascino di questa accoppiata è e sarà leggendaria. Hamilton in un certo senso chiuderà il cerchio anche nel nome di Ayrton Senna, il leggendario campione brasiliano scomparso nel 1994, indiscusso idolo dell'inglese. Senna avrebbe voluto chiudere la sua straordinaria carriera in Ferrari, lo avrebbe quasi certamente fatto se non fosse stato per quel maledetto incidente di Imola che lo portò via per sempre, e dopo la Williams, che gli avrebbe dovuto donare altri mondiali, con ogni probabilità sarebbe approdato a Maranello. Non ne ha avuto il tempo, Ayrton. Lo avrà Lewis.