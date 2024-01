Torino omaggia Sinner, il suo volto sulla Mole Antonelliana

Torino rende omaggio al campione di tennis Jannik Sinner, che dopo aver entusiasmato la città nell’ultima edizione delle Nitto ATP Finals, ieri si è aggiudicato gli Australian Open. Questa sera sulla Mole Antonelliana verrà proiettata un’immagine con il suo volto, mentre i ponti del Po si illumineranno di arancione, il colore simbolo dei tifosi del tennista italiano. Anche la Regione Piemonte festeggia la vittoria di Sinner e per ringraziare il campione e ricordare le emozioni delle Atp di Torino, questa sera illuminerà di arancione la scritta «Regione Piemonte», sulla facciata del grattacielo. «Per la prima volta un italiano ha vinto gli Australian Open - commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - ed è stata un’emozione fortissima. Per Torino e il Piemonte la vittoria di Sinner ha un sapore ancora più particolare, perchè proprio qui, alle Atp Finals, abbiamo imparato ad amarlo e fare un gran tifo per lui. Grazie campione, il Piemonte ti aspetta».

Intanto, il Comune di Torino per tenere vivo il ricordo delle Nitto Atp Finals darà ai tifosi la possibilità di aggiudicarsi gratuitamente gli stendardi che hanno caratterizzato il look di piazze, vie e viali cittadini nelle ultime due edizioni del torneo. Quelli dell’edizione 2023, in particolare, presentano proprio il volto di Sinner, che dopo un percorso di quattro vittorie era giunto in finale nel torneo. In totale saranno messi a disposizione 782 stendardi, di cui 373 dell’edizione 2022 del torneo e 409 dell’edizione 2023.