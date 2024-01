L'omaggio di Nadal a Sinner: «Tutta l'Italia ha vinto con te»

Da Carlos Alcaraz a Djokovic e Nadal: sui social i colleghi campioni si congratulano con Jannik Sinner (nella foto in posa assieme al suo team) dopo la vittoria agli Australian Open.

Congratulazioni dall'altro azzurro Matteo Berrettini che definisce Sinner un «campione dentro e fuori». «Sono felicissimo per te! Te ne meriti più di uno! Goditi il momento, amico mio», il messaggio di Alcaraz su X. «Che partita, che lotta. Complimenti Jannik», ha scritto Iga Swiatek. Su Instagram arrivano i complimenti da Rafael Nadal, che ha postato una foto dell’altoatesino con il trofeo degli Australian Open: «Grandissimo Jan, bravissimo - il messaggio di Nadal -. Bellissimo torneo, il tuo primo torneo del Grand Slam!!! Un caro saluto a te, il tuo team, tua famiglia e tutta l’Italia che ha vinto oggi con te». «Bravo Jannik. Meritato, congratulazioni a te a alla tua famiglia», ha postato in una storia su Instagram Novak Djokovic, sconfitto da Sinner in semifinale.