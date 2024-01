Come Sinner, Bartali, Mennea e Tomba: quando l'impresa del campione italiano arriva in rimonta

Quando l’ostacolo sembra troppo alto e la rimonta impossibile, c’è lo sport. Con le sue storie di pronostici ribaltati, di rotte per la vittoria invertite e quante volte a farlo, contro ogni aspettativa e ogni logica, sono stati campioni italiani, in veri e propri momenti di esaltazione. Oggi Jannik Sinner sembrava con le spalle al muro dopo due set nella finale dell’Open d’Australia, col russo Daniil Medvedev in vantaggio con un doppio 6-3, poi la rimonta nei successivi tre: 6-4, 6-4, 6-3 per il trionfo.

Un esempio di rimonta da campione azzurro è stato Gino Bartali: al Tour del 1948 arriva alle decisive tappe del alpine con 21’28” di ritardo dal francese Louison Bobet. In Italia sono giorni difficili, c’è un clima da guerra civile. Il presidente del Consiglio De Gasperi telefona a Bartali, incoraggiandolo, perché una sua vittoria sarebbe utile a pacificare gli animi. Il toscanaccio in due tappe epiche recupera il distacco e conquista la maglia gialla, portandola fino a Parigi.