Australian Open, Sinner batte il russo Rublev: in semifinale affronterà Djokovic

Jannik Sinner è in semifinale degli Australian Open. Ai quarti, il numero uno del tennis azzurro ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev, numero 5 al mondo, con il punteggio di 6-4 7-6, 6-3. Per un posto in finale, l’altoatesino affronterà Novak Djokovic.

È la prima volta che Sinner accede alle semifinali del primo slam stagionale. Prima di lui, solo Matteo Berrettini nel 2022 era riuscito a raggiungere la semifinale a Melbourne. L’altoatesino ha conquistato anche la prima vittoria in carriera su un giocatore tra i Top 5 al mondo in un torneo dello slam, raggiungendo inoltre la semifinale senza perdere nemmeno un set. L’incontro con Rublev è durato due ore e 40 minuti, di cui 1h 20’ solo per portare a termine la seconda partita, vinta dall’azzurro al tie break col punteggio di 7-5

«È stato difficile giocare con Rublev, è stata durissima», ha commentato il tennista italiano. «Potevo perdere sia il primo che il secondo set, lui ha avuto tante palle break e mi sono salvato con il servizio. Sono felice di essere in semifinale», ha aggiunto. Jannik ora trova Djokovic: «L’ho battuto due volte e sono fortunato ad affrontare il numero uno del mondo. Sarà dura, darò il 100 per cento e lotterò su ogni palla, poi vedremo cosa succederà», ha affermato l’azzurro.