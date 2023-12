Il Circolo del tennis Palermo femminile accede alla finale scudetto

Il Circolo del tennis Palermo batte 2-1 il Tennis club Rungg Bolzano e accede, da matricola del campionato di serie A1 femminile di tennis a squadre, alla finale scudetto che si disputerà a Torino il 9 dicembre sul cemento indoor del Circolo della Stampa Sporting.

La squadra capitanata da Alessandro Chimirri in finale affronterà la vincente della sfida di domani fra Società Canottieri Casale e AT Verona. All’andata hanno vinto le piemontesi per 3-1.

A Giorgia Pedone, Federica Bilardo, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara sui campi in terra rossa del circolo di viale del Fante occorrevano due punti contro il Tc Rungg Bolzano dopo la vittoria dell’andata in trasferta per 3-1. A conquistarli sono state la 19enne Giorgia Pedone, numero 300 al mondo, che ha beneficiato del ritiro della licatese Dalila Spiteri per un problema fisico, e la 20nne Anastasia Abbagnato vittoriosa in due set su Verena Meliss. Ininfluente la sconfitta di Federica Bilardo contro l’olandese Yanicke Lemoine.

«Stiamo facendo un campionato straordinario - ha detto il vicecapitano Davide Freni - già dalla prima giornata ho capito che le ragazze potevano regalarci qualcosa di unico. Arrivare in finale con gran parte delle gare giocate da tenniste del vivaio è motivo di orgoglio per tutti».

Domani alle 10, al Circolo del tennis a Palermo, scenderà in campo la squadra maschile capitanata da Davide Cocco contro il Tc Sinalunga nella semifinale di ritorno. Si riparte dal 4-2 in favore dei toscani della partita d’andata. Nell’altra semifinale si affronteranno Ct Vela Messina e Tc Crema. All’andata hanno vinto i lombardi per 4-2. I risultati Ct Palermo - Tc Rungg Bolzano 2-1 Giorgia Pedone b. Dalila Spiteri 4-1 rit. Anastasia Abbagnato b. Verena Meliss 6-3 6-0 Yanicke Lemoine (Ned) b. Federica Bilardo 6-4 7-5