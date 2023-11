Coppa Davis, impresa di Arnaldi con Popyrin: Italia-Australia 1-0

Matteo Arnaldi ha conquistato il primo punto per l’Italia nella finale di Coppa Davis, contro l’Australia, in scena sul veloce indoor di Malaga. Il tennista azzurro, 22enne di Sanremo, numero 44 del mondo, si è imposto su Alexei Popyrin, 24enne di origini russe, numero 40 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 2-6 6-4. In corso il secondo match della finale fra i due numeri uno: in campo l’altoatesino Jannik Sinner opposto ad Alex De Minaur.

Il match vinto da Arnaldi non è stato bello, dal punto di vista tecnico, con molti errori, da entrambe le parti, ma è stato carico di emozioni. Nel primo parziale, dopo un break per parte (nel quarto e nel quinto gioco), sul 5-4 in suo favore, con Popyrin al servizio, l’azzurro ha sciupato tre set-point. A ruota, sul 5 pari, ha annullato due palle break all’australiano, prima di strappare la battuta al rivale nel decisivo dodicesimo gioco. Nella seconda frazione, in apertura, subito break in favore di Popyrin, che ha poi strappato nuovamente il servizio ad Arnaldi nel terzo gioco, scappando avanti nel punteggio, prima di chiudere sul 6-2, dopo aver fallito due set-point sul 5-1 in suo favore. Nel terzo set il break decisivo al decimo gioco, con l’italiano bravo a spezzare l’equilibrio e a chiudere la frazione sul 6-4.