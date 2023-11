MotoGp, Martin vince la Sprint Race e riapre il Mondiale, Bagnaia quinto

«Abbiamo sbagliato la gomma dietro, purtroppo» ammette Pecco Bagnaia, partito secondo ma scivolato quinto, con Martin (nella foto) vincitore in rimonta e ora a -14 nella lotta Mondiale.

«Stamattina mi trovavo molto bene ma le condizioni sono un po' cambiate, il passo che avevo la mattina non sono riuscito a tenerlo in gara - spiega ancora Bagnaia -. È stato un peccato perché mi aspettavo di più ed è stata un po' un'occasione persa per avere un gap sostanzioso nella gara lunga. Vedremo domani, sappiamo quanto siamo forti e qual è il nostro potenziale nelle gare lunghe, e verrà fuori anche domani».

Per Bagnaia di nuovo una Sprint insomma con molta più fatica. «Per un motivo o per un altro nelle Sprint non ho mai lo stesso grip che ho nelle altre situazioni - aggiunge -. È strano, nelle ultime tre gare prima di questa sono sempre successe cose strane. Ma alla fine l'importante era non perdere troppo. Se Martin avesse vinto, la strategia era comunque di finire nei primi cinque. Domani lo stesso risultato può valere il titolo. Abbiamo il passo per il podio e sarà fondamentale partire bene».

Sulla gara di domani anticipa. «E' molto strano il feeling con le gomme davanti in questo weekend. La dura fa più front lock della morbida, e di solito non è così. Stamattina con la soft mi sono trovato benissimo ma per 27 giri non è fattibile, mentre invece la dura può essere buona opzione, anche se domani dovrebbe far più freddo. Noi comunque marcheremo il nostro avversario».