Ucraina-Italia: le formazioni, per la qualificazione agli Europei basta il pareggio

L'Italia di Luciano Spalletti si gioca la qualificazione ai Campionati Europei di Germania 2024 contro l'Ucraina. E' iniziata. Si gioca in campo neutro a Leverkusen: dopo due Mondiali consecutivi sfumati, gli italiani sperano nella qualificazione. Entrambe le formazioni hanno 13 punti in classifica, ma con una differenza decisiva ai fini della qualificazione. L'Italia - in caso di arrivo a pari punti con la formazione di mister Rebrov - è avanti in virtù del successo per 2-1 ottenuto a San Siro. A Leverkusen, quindi, gli azzurri hanno due risultati su tre.

Luciano Spalletti ha scelto il tridente composto da Zaniolo con Raspadori e Chiesa con Frattesi a centrocampo preferito a Bonaventura. In difesa Di Lorenzo e Buongiorno al posto di Darmian e Gatti. L’Ucraina di Rebrov si è affidata a Tsygankov-Sudakov-Mudryk alle spalle di Dovbyk. Stepanenko in coppia con Zinchenko a centrocampo.

ITALIA, FORMAZIONE UFFICIALE

(4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Allenatore Spalletti

UCRAINA, FORMAZIONE UFFICIALE

(4-1-4-1) Trubin; Konoplya, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Zinchenko, Mudryk; Dovbyk. Allenatore Rebrov