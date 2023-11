Tennis, applausi per Sinner ma la coppa dei Maestri è ancora di Djokovic

Il serbo Novak Djokovic è il campione delle Nitto Atp Finals 2023. In finale ha sconfitto Jannik Sinner in due set con il punteggio di 6-3, 6-3, dopo una partita a senso unico. Per Djokovic si tratta del settimo successo alle Finals, che gli permette di diventare il tennista più vincente nel torneo dei Maestri, superato Federer.